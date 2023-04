Disney terá ator com Síndrome de Down em elenco principal pela 1ª vez: conheça-o

Noah Matthews Matofsky interpretará de Slightly, o líder dos Garotos Perdidos no filme "Peter Pan & Wendy", a nova adaptação do clássico, que estreia em 28 de abril no Disney+, e sua presença já vem dando o que falar. Isso porque, em sua estreia nos cinemas, ele também é o primeiro ator com Síndrome de Down que faz parte do elenco principal de um longa do estúdio.