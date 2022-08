Taylor Swift quis participar de "Crepúsculo", mas não conseguiu o papel: saiba o motivo

"A coisa mais louca que me aconteceu [durante a produção de 'Lua Nova'] foi saber que Taylor Swift era uma grande fã da franquia. Eu e ela tínhamos o mesmo agente na época e ele me disse: 'Taylor adoraria estar no filme — não por sua causa, mas porque ela gosta da saga. Ela toparia ser alguém no fundo da cena, no refeitório ou na lanchonete, algo do tipo'", comentou Weitz em entrevista ao podcast The Twilight Effect.