Brendan Fraser usou 130 quilos de próteses em "The Whale": passava 6 horas na maquiagem

Após anos longe do cinema, Brendan Fraser, o protagonista de "A Múmia" (1999), retomou sua carreira com o pé direito. O ator está sendo aclamado pela crítica especializada por seu trabalho em "The Whale" ("A Baleia", em tradução livre) — que ainda não ganhou data de estreia no Brasil — e até já conquistou um prêmio no TIFF (Festival Internacional de Cinema de Toronto) por sua atuação no filme.