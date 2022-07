Morre atriz do filme "Elvis" aos 44 anos: elenco reforça luz de Shonka e faz homenagens

Shonka Dukureh, conhecida pelo trabalho no filme "Elvis", atualmente em cartaz nos cinemas, foi encontrada morta, aos 44 anos, no seu apartamento em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos nesta sexta-feira (22). A causa da morte ainda está sob investigação.

A notícia foi muito lamentada pelo diretor, Barz Luhrmann, e por todo elenco do longa nas redes, onde segue sendo homenageada por colegas e admiradores.

Morre atriz de "Elvis" aos 44 anos: elenco presta homenagens

A cinebiografia do astro sempre será lembrada como o primeiro trabalho de Shonka nos cinemas. A artista também é cantora, mas sempre sonhou em aparecer nas telonas, algo que concretizou com elogios no papel de Big Mama Thorton.



Fazendo uma dobradinha, Shonka também gravou como intérprete da cantora no videoclipe de "Vegas" de Doja Cat, afirmando se identificar com a potência de Big Mama para compor as suas canções. A atriz deixa dois filhos.

Baz Luhrmann foi um dos primeiros a prestar sua homenagem com um texto que emocionou todo elenco e resume a essência de Shonka. "Uma luz especial se apagou hoje e toda a família cinematográfica de Elvis está com o coração partido pela perda de Shonka Dukureh", começou.

"Desde o momento em que ela veio ao nosso mundo, Shonka trouxe alegria, espírito e, claro, sua voz e sua música. Sempre que ela estava no set, no palco ou mesmo na sala, todos sempre se sentiam animados. Shonka estava apenas começando a encontrar um público maior para seu tremendo talento, e eu pude vê-la elevar multidões de pessoas no Coachella e além. Uma palavra favorita de Shonka, no uso diário, era “bênçãos”, e eu, junto com todo o elenco de Elvis, equipe e colaboradores musicais, me sinto verdadeiramente abençoado por ter tido tempo com ela. Enviamos todo o nosso amor e apoio aos filhos e familiares de Shonka neste momento".



Austin Bluter, responsável por dar vida ao Elvis no longa, compartilhou o texto do diretor através do Stories do Instagram, assim como Olivia De Jonge, que faz o papel de Priscila Preslley e Kelvin Harrison, o B.B King da ficção, afirmando que Shonka "foi um presente para todos nós". Alton Mason, intérprete de Little Richard, também usou a ferramenta para se pronunciar.

"Meu Deus! Todo meu amor e preces para a família dessa rainha. Shonka, você sempre será luz e benção para esse mundo. Descanse no paraíso, rainha".



Em suas últimas publicações nas redes sociais, Shonka estava empolgada com o sucesso global e estrondoso de "Elvis", chegando a compartilhar algumas conquistas do longa, considerado o número um da América pelo Rotten Tomatoes, além de prestigar Austin Bluter.



Na época das gravações, o diretor se mostrou maravilhado com a atriz e cantora que deixa um legado para ser lembrado e a chamou de "única no planeta".

"A maravilhosa Shonka Dukureh atendeu a um chamado para fazer os vocais quando eu estava gravando com o maestro Dave Cobb em Nashville. Seu desempenho foi tão bom que ela parecia a pessoa perfeita para interpretar o importante papel de Willie Mae "Big Mama" Thornton em Elvis".

A causa da morte de Shonka ainda está sob investigação da polícia e, segundo o site TMZ, não há indícios de crime.