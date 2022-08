Atores que acharam que iam fazer sucesso com papéis em filmes e acabaram arrependidos

Da mesma forma, Harrison Ford já colocou a boca no trombone sobre o personagem Rick Deckard do clássico "Blade Runner" (1982). Além de não gostar nada de ter que gravar alguns áudios para as narrações que aparecem ao longo do filme, Ford teve divergências de ideias com o diretor Ridley Scott. Mas, mesmo com os desentendimentos, o filme até hoje é sucesso de público e crítica, tanto que ganhou uma sequência em 2017.