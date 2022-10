Robbie Coltrane, o Hagrid de "Harry Potter", morre aos 72 anos: JK Rowling fez homenagem

Antes mesmo de dar vida a Rubio Hagrid, Robbie Coltrane chamou atenção no Reino Unido por seu desempenho no teatro e depois no drama para a TV, "Cracker". Pela produção, ele ganhou três BAFTAs de Melhor Ator: 1994, 1995 e 1996. Nessa mesma época, ele ainda esteve em dois filmes de James Bond, em 1995 e 1996, mas foi apenas no início dos anos 2000 que o seu sucesso extrapolou as fronteiras do Reino Unido.