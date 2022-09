Antes e depois do elenco de "Esposa de Mentirinha": Maggie foi a que mais mudou

Depois de protagonizar “Esposa de Mentirinha”, Jennifer se casou com o ator Justin Theroux, em 2015. Mas acabou se separando dois anos depois. De 2011 para cá, estrelou uma série de filmes de comédia, como “Como Matar Seu Chefe” no mesmo ano, “Família do Bagulho” (2013) e “A Última Ressaca do Ano” (2016).