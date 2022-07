6 filmes para assistir online e de graça na Páscoa: resgatam o verdadeiro sentido da data

Em "Últimos Dias no Deserto", Jesus Cristo (Ewan McGregor) viaja sozinho pelo deserto, em sua peregrinação rumo a Jerusalém. No caminho ele encontra um garoto (Tye Sheridan) — cuja mãe está gravemente doente —, que possui um relacionamento complicado com o próprio pai (Ciarán Hinds). Jesus permanece com eles por algum tempo, tentando ajudá-los ao mesmo tempo em que precisa lidar com as tentações do Diabo.