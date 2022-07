10 filmes com finais que são verdadeiros quebra-cabeças: deixam você 100% confuso

Em "Estranha Obsessão", o escritor americano Tom (Ethan Hawke) se muda para Paris para se aproximar da filha. Ele arranja um emprego como segurança noturno de um hostel, onde conhece Margit (Kristin Scott Thomas), uma viúva misteriosa. Mas sua vida se complica quando ele começa a sair com Ania (Joanna Kulig), que trabalha no bar do local. Ao final do filme, é um pouco complicado de entender o que acontece com o protagonista.