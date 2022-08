Victoria Ruffo é a primeira-dama das novelas mexicanas: como está a atriz atualmente

Depois do sucesso em “Triunfo do Amor”, a atriz se dedicou a outras produções na TV e no teatro, como “Las Amazonas” (2016) e “Cita a ciegas” (2019). Em 2018, ela passou a fazer parte do elenco do grupo teatral “Las Arpias”, com apresentações realizadas não só no México como também na Costa Rica e nos Estados Unidos.