Tonico, de "Chocolate com Pimenta", mudou de profissão e não pretende voltar a atuar

"Chocolate com Pimenta" marcou época com uma história envolvente e um elenco de peso. Entre os atores, estava Guilherme Vieira, responsável por dar vida para Tonico, filho dos personagens interpretados por Mariana Ximenes e Murilo Benício. O ex ator-mirim descarta voltar a atuar e se dedica agora a uma nova profissão. Veja fotos atuais!