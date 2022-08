Thalia revive Marimar após 28 anos e prova que o tempo não passou: "Me fez chorar de alegria"

"Mais de duas décadas depois, #Marimar continua a conquistar corações e públicos variados em todos os territórios, de todas as gerações e sem barreira linguística", comemorou. "O que senti no momento em que comecei a me caracterizar mais uma vez, mas mais de 20 anos depois, me fez chorar de alegria e relembrar uma avalanche de momentos inesquecíveis".