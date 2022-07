Séries e filmes brasileiros que estreiam na Netflix em 2022: "Verônica 2", "Maldivas" e mais

De mundos opostos, a comédia romântica retrarará a vida de Eva (Dandara Mariana), uma executiva pé no chão e de Alex (Dan Ferreira), um homem brilhante, avoado, que tem o desejo de criar games. Mesmo com diferenças, eles se amam de verdade. No entant,o o dia do casamento será uma grande confusão e, para dizerem 'sim' no altar, eles terão que passar por muitos desafios e ainda descobrir se realmente foram feitos um para o outro.