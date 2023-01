10 músicas escritas por Rita de Cássia que a transformaram na maior compositora do forró

No total, foram mais de 500 composições escritas por Rita sem parcerias e mais de 20 CDs e DVDs gravados. Natural da cidade de Alto Santo, no Ceará, a compositora ficou nacionalmente conhecida pelo hit "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e teve suas letras gravadas por grande bandas como Aviões do Forró, Mastruz com Leite, Amarelinha e os cantores Frank Aguiar e Solange Almeida.