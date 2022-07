Aos 34 anos, Rihanna se torna a bilionária mais jovem dos EUA: tem patrimônio de R$ 7 bilhões

Outras famosas jovens aparecem na lista do veículo norte-americano — incluindo Kylie Jenner (24 anos, 41ª posição) e Taylor Swift (32 anos, 48ª posição) —, mas Rihanna é a única mulher com menos de 40 anos a acumular uma riqueza de bilhões de dólares. A cantora e empresária, inclusive, ultrapassou Kim Kardashian no índice: apesar da filha de Kris Jenner estar na 16ª posição (com fortuna estimada em US$ 1,8 bilhão), ela é sete anos mais velha do que RiRi.