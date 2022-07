5 remakes que foram um fracasso na Globo: relembre as furadas da emissora na TV

O remake de um dos clássicos dos anos 80, "Guerra dos Sexos" teve 197 capítulos e foi exibido no horário das 19h. Com autoria de Silvio de Abreu e direção geral de Jorge Fernando, a trama mostrou a rivalidade entre os primos Charlotte ll de Alcântara Pereira Barreto, a Charlô (Irene Ravache), e Otávio ll de Alcântara Rodrigues e Silva (Tony Ramos). Juntos, tiveram um romance na adolescência, que com o tempo se tornou ódio mútuo e fez com que se afastassem.