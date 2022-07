Netflix perde assinantes e cria novo plano para atrair público: mais barato e com anúncios

O compartilhamento de senhas é um problema que está sendo analisado à fundo pela empresa: recentemente, a companhia anunciou que está testando taxar os usuários que dividem assinaturas com pessoas que não moram na residência cadastrada. Até então, a cobrança extra é testada no Chile, na Costa Rica e no Peru — e custa entre US$ 2 e US$ 3 (entre R$ 10 e R$ 15, na cotação atual). A taxa passará a ser cobrada com o lançamento da função "Membro Extra" no aplicativo.