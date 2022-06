Semelhança entre Robin, de "Stranger Things", e mãe famosa chocou a web: as duas são iguais

Intérprete de Robin, uma das personagens mais queridas de "Stranger Things", Maya Hawke está chamando atenção da web. Além de ganhar maior destaque na 4ª temporada da série original da Netflix, a atriz está cada vez mais parecida com a sua mãe, Uma Thurman (de "Kill Bill"), na juventude. A semelhança entre as duas fez com que diversas comparações surgissem nas redes sociais. Confira abaixo!