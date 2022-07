Festas de diretores da Globo fizeram Karina Bacchi perder o prazer de atuar: revelou tudo

Durante anos, os fãs ficaram em dúvida: por que Karina Bacchi deixou para trás uma carreira tão promissora nas novelas? Afinal, a atriz e influenciadora fez sucesso nas telas da Globo, com participações em folhetins como "O Clone" (2002), "Agora é Que São Elas" (2003) e "Da Cor do Pecado" (2004) — assim como em produções do SBT e da Record TV.

Em recente entrevista ao YAHPodCast, apresentado pelo pastor Lamartine Posella, Karina deu algumas pistas dos motivos que a fizeram perder o prazer de atuar. Hoje, aos 45 anos, ela relembrou como foi a época por trás das câmeras, afirmando ter presenciado festas com drogas e orgias onde não se encaixava: "Me sentia um peixe fora d'água".

Desabafo de Karina Bacchi sobre diretores da Globo

No bate-papo, Karina Bacchi contou experiências que a fizeram não seguir com a carreira de atriz. A influenciadora digital disse em alto e bom som que nunca gostou do comportamento de ex-colegas e diretores globais durante as festas.

"As poucas festas que eu fui me sentia um peixe fora d'água. Eu não tinha isso de balada, de sair, de ter aquele período de festinha. Festas de ir no banheiro rapidinho e quando abrir a porta errada dar de cara com uma mesa com droga, cocaína, um com outro, com três, com quatro, juro".



Karina lembrou, ainda, de uma festa que aconteceu na casa de um diretor da Globo, mas sem citar nomes. "Chegava lá e via essas coisas. Não é possível. Eram atores que estavam na novela. Tudo aquilo foi me tirando o prazer de atuar", disse.

A atriz e influenciadora contou que, primeiro, começou a não se sentir à vontade nestes ambientes. E que, em determinado momento, passou a julgar os personagens, alegando que por mais que fosse interessante viver um papel diferente e uma outra história, qual exemplo estava dando para o público?

Foi neste contexto que aconteceu sua última participação nas novelas, em "Caminhos do Coração" na Record, em 2007. Karina relatou que pediu para não fazer cenas sensuais e não mostrar o corpo. Mas, conforme a personagem Glória foi desabrochando, a atuação mudou para um rumo que ela não gostou.

"Existe essa exploração do corpo da mulher, hoje em dia do homem também, exploração da sensualidade nas novelas que mexe com o instinto do ser humano carnal para atrair as pessoas para assistirem novelas. Quando eu me vi um objeto sendo usado dessa forma, aquilo fez com que eu não quisesse mais atuar. E eu pedi para sair no meio da novela", falou.

Depois que venceu a segunda edição de "A Fazenda", em 2009, Karina tem se dedicado à família e projetos em outras áreas. Nos últimos anos, a mãe do pequeno Enrico, de 5 anos, se tornou evangélica e tem trabalhado como influenciadora digital, além de participar de atrações na TV, como o "Bake Off Celebridades" em 2022, no SBT.