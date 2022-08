Gênio da TV, Jô Soares é homenageado por artistas: iluminou palcos em 66 anos de carreira

Influenciado pelo talento de Jô Soares, Fábio Porchat também deixou algumas palavras para o humorista que mais o inspirou em sua vida. "O Brasil sem Jô Soares é um Brasil em preto e branco. Sem alegria, sem força, sem bom humor… A comédia no país é uma antes e outra depois. Por tudo o que foi feito por Jô e por todos aqueles que ele lançou pro mundo por conta de sua generosidade. Obrigado por ter me dado a chance pra perceber que fazer rir é a melhor coisa do mundo. Mas hoje vai ser difícil… Um beijo do gordo".