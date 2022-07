Ator de "The Boys" é alvo de comparações com Michel Teló: foram confundidos na web

Jack Quaid, um dos astros da série "The Boys", gerou um alvoroço na web com uma simples publicação. O ator esteve no Brasil para divulgar a 3ª temporada do seriado do Prime Video, streaming da Amazon, e compartilhou fotos sorrindo. O que o norte-americano não imaginava, no entanto, é que seria comparado com ninguém menos do que Michel Teló pelos fãs brasileiros. Confira abaixo!