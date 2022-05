Lázaro homenageia Milton Gonçalves após morte do ator: "Obrigado por ser inspiração"

Lázaro Ramos prestou uma linda homenagem a Milton Gonçalves, que morreu nesta segunda-feira (30), aos 88 anos. Os dois atores trabalharam juntos algumas vezes na televisão — entre elas, nas novelas "Insensato Coração" (2011) e "Lado a Lado" (2012).

"Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena e testemunhado toda a sua inteligência cênica, assim como me sinto honrado por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho. Obrigado por ser inspiração e pelo seu pioneirismo", escreveu Lázaro em um post nas redes sociais.

De acordo com a Globo, a família de Milton informou que o artista morreu em casa por consequências de problemas de saúde que ele vinha enfrentando desde que sofreu um AVC, em 2020. Na ocasião, o ator ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar.

Homenagem de Lázaro Ramos a Milton Gonçalves

Em uma publicação no Instagram, Lázaro Ramos compartilhou uma série de fotos ao lado de Milton Gonçalves. Na legenda, o ator se declarou ao ator e amigo:

"O coração está pequeno agora. Choro com a sua partida. E agradeço imensamente todos os caminhos que o senhor abriu para nós. Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena e testemunhado toda a sua inteligência cênica, assim como me sinto honrado por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho. Obrigado por ser inspiração e pelo seu pioneirismo. Recebe meu mais caloroso aplauso, seu Milton Gonçaves", escreveu Lázaro.

Carreira de Milton Gonçalves



Um dos artistas mais antigos da Globo, Milton Gonçalves estreou na carreira artística em 1957, ainda na extinta TV Tupi. Em seus primeiros anos nas telinhas, o ator esteve no elenco do primeiro seriado brasileiro, "O Vigilante Rodoviário" (1961), e logo depois em novelas clássicas como "A Moreninha" (1965) e "Irmãos Coragem" (1970).

No teatro, também ganhou destaque em dezenas de peças famosas, como as montagens de "Memórias de Um Sargento de Milícias" (1966) e "Eles Não Usam Black-tie" (1981). Milton construiu uma carreira de sucesso também no cinema, com títulos como "Carandiru" (2003) e "Billi Pig" (2012).

Na dramaturgia, Milton fez mais de 40 novelas na TV Globo. Seus trabalhos mais recentes foram na novela das sete "O Tempo Não Para" (2018), em "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019) e na série "Filhas de Eva" (2021).



Milton foi casado com Oda Gonçalves de 1966 até o falecimento dela, em 2013, e é pai de três filhos, Alda, Catarina e Maurício Gonçalves — este último seguiu os passos do pai e também se tornou ator.