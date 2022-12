História de Pelé é única e ultrapassou fronteiras: filme narra grandes feitos do Rei do Futebol

O astro relembrou que o pai nunca permitiu que se achasse o melhor e, por isso, manteve sua humildade mesmo diante de todas as conquistas. O documentário mistura registros históricos e reencenações que envolvem sua trajetória.

"A base toda da minha vida, como jogador e como homem também, foi do Dondinho. Graças a Deus, meu pai e família também, mas dentro do futebol, meu pai quando eu era garoto, algumas brincadeiras que eu fazia, falava: 'Não faz isso com o garoto. Deus te deu o bom de jogar futebol. Você fica perturbando os meninos'".