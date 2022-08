Gabriela Spanic agradece Simone e Simaria por música inspirada em "A Usurpadora"

No lançamento do EP "Bar das Coleguinhas 2" (2022), Simaria revelou que a faixa "Amigas" foi inspirada na novela "A Usurpadora". "A música no final não fala: 'Amiga, você o perdeu'? Então, aí eu faço a cena da Paola Bracho, o arranjo do fim da canção, inclusive, eu coloquei inspirada pela novela. Gravamos de primeira", explicou a artista.