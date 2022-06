14 filmes e séries para quem ainda não superou "Quem Matou Sara?": assista 3 de graça no ViX

"A Busca" é uma minissérie mexicana da Netflix: baseada em uma história real, trata do desaparecimento de uma criança de quatro anos de idade, que estava dentro do apartamento onde morava com a família na Cidade do México, em 2010.

Essa foi uma das investigações mais surpreendentes da época e até hoje o caso segue sem ter sido solucionado. Por isso, acabou virando roteiro de série e atrai muitos espectadores interessados em mais informações.