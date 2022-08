"Pantanal" tem ex-casal da vida real: intérprete de Ari foi casado com atriz da novela

O remake de "Pantanal" conta com um ex-casal da vida real nos bastidores do folhetim. Cláudio Galvan, o intérprete de Ari, piloto de confiança de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), foi casado com uma atriz que apareceu recentemente como uma das funcionárias da empresa do fazendeiro e muita gente não fazia ideia desse romance. Conheça a história!