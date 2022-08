Ex-atriz mirim de "A Favorita", Sofia Terra deu tempo longe da TV: volta a atuar no streaming

Hoje, a ex-atriz mirim concilia a faculdade com a prática de corrida e, ainda, com outros projetos: foi escalada no elenco da série "A Magia de Aruna", que deverá estrear na Disney + em 2023. A série se passa no Rio de Janeiro e traz outros nomes no elenco, como Cleo, Erika Januza, Gio Ewbank e Suzana Pires.