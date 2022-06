Gabriel Santana relembra estreia em "Chiquititas" e fala sobre papel em "Pantanal"

Atualmente em "Pantanal", Gabriel Santana dá vida a Renato, o filho do meio de Zuleica (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício). No passado, o ator foi o responsável por interpretar o Mosca em "Chiquititas", produção do SBT que faz sucesso até os dias de hoje.

Em entrevista exclusiva para o Zappeando, o artista relembrou com muito carinho o trabalho que lhe abriu as portas da atuação, além de se mostrar muito grato às oportunidades da emissora de Sílvio Santos: "É uma estrutura muito legal". Na conversa, Gabriel ainda falou sobre trabalhar ao lado de Murilo Benício e Aline Borges em "Pantanal". Confira!

Gabriel Santana relembra começo no SBT



Você pode não ter notado, mas o rosto de Gabriel Santana já é bem conhecido nas telinhas! Hoje interpretando Renato em "Pantanal", um jovem mais afiado que discorda das atitudes de Tenório, seu pai, e luta para ter sua família reconhecida oficialmente pelo grileiro, o ator já fez muito sucesso em uma novela infantil do SBT.

Sua carreira artística começou na emissora de Sílvio Santos, quando o jovem, natural do Rio de Janeiro, foi escolhido para dar vida a Mosca no remake de "Chiquititas" (2013), quando tinha apenas 13 anos, ainda sem nenhuma experiência com a TV ou teatro.

"O Mosca foi o primeiro personagem que eu interpretei, então eu sou muito grato", relembra Gabriel, que considera a novela infantil a sua maior escola e, também, a responsável por fazê-lo se apaixonar pela profissão.

Muito desse fascínio pelo ofício de ator se deve ao SBT, que proporcionou o melhor ambiente possível para que ele tivesse sua primeira experiência.

"Eu acho que a estrutura que eles criaram para o público infantil é muito legal. Tudo o que a gente faz em cena, toda a produção, toda a direção, nos ajuda a criar essa linguagem infantil. São crianças fazendo novelas para crianças"

Vida depois de "Chiquititas"

Depois de muito aprendizado, com o término do remake, Gabriel Santana decidiu investir ainda mais em seus estudos, em busca de conseguir papéis mais maduros.

"Desde 2015, eu venho estudando bastante teatro, sou formado em Artes Cênicas pela Faculdade Célia Helena e acho que eu tenho conseguido cada vez mais fazer papéis que não tenham essa linguagem infantil", afirma o ator de 22 anos.

Ainda assim, ter como base as novelas infantis não é algo que o envergonhe, pelo contrário. Orgulhoso do caminho que percorreu, o jovem ainda protagonizou "Z4" (2018), série do Disney Channel.

"Eu, enquanto ator, gosto de me sentir desafiado, então eu quero fazer papéis cada vez mais sérios, com profundidade cênica e se em algum momento eu quiser fazer um papel com linguagem mais infantil, eu vou me amarrar também e explorar outros caminhos"

Ao chegar, oficialmente, à Globo em 2019, Gabriel fez parte de "Malhação: Toda Forma de Amar", sendo seu primeiro papel de maior carga dramática. Mesmo assim, o sucesso atemporal de "Chiquititas" fez com que seu trabalho como Mosca nunca fosse esquecido.

"Até hoje é o personagem que as pessoas mais me reconhecem na rua. Entre 60% e 70% ainda me reconhecem como Mosca, do que todos os outros trabalhos que eu já fiz", revela o ator, que admite não se sentir incomodado, já que tem dimensão que a trama marcou completamente uma geração.

"Óbvio que enquanto ator, eu gostaria que outros personagens meus também ficassem marcados e o público gostasse tanto quanto o Mosca, mas caso isso não aconteça, eu vou sempre admirar muito esse personagem e o SBT por ter dado essa oportunidade para mim", acrescenta Gabriel.

Novo momento

No remake da história de Benedito Ruy Barbosa, é o personagem do carioca que levanta alguns questionamentos importantes, como o dever de um pai ausente ou o racismo implícito nas atitudes de Tenório. Atuando diretamente com dois grandes atores, seus 'pais' Murilo Benício e Aline Borges, Gabriel Santana admitiu ter tido certa insegurança.

"Interpretar com Murilo Benício, Aline Borges, que é uma atriz magnífica, você sempre fica se perguntando se está bom o suficiente", disse o ator, que, apesar disso, afirmou ter consciência da responsabilidade que é entregar um bom trabalho para o públcio que já conhece a história.

Feliz com o momento atual, Gabriel não se vê longe dessa profissão que surgiu em sua vida.

"Eu tenho vontade de continuar atuando, com personagens mais complexos, mais profundos, que eu possa demonstrar cada vez mais o quanto eu me aprimorei e o quanto eu estudo, o quanto eu estou disponível para fazer personagens completamente diferentes de mim"

Para que isso aconteça, o ator tem planos de dar vida a seus próprios projetos, como produzir uma peça teatral e, futuralmente, abrir a sua própria produtora, contribuindo, assim, para o cenário cultural brasileiro, e levando como lema uma de suas frases favoritas: "Quando a gente não corre atrás dos nossos, a gente é chamado para realizar o sonho dos outros", encerra Gabriel Santana.

Mais sobre o trabalho de Gabriel Santana