Cachorrinha rouba a cena como mascote de TV afiliada da Globo: Brenda foi adotada por equipe

O telespectador catarinense já conhece Brenda, a mascote do "Jornal do Almoço", da NSC, afiliada da Globo em Santa Catarina. Adotada pela emissora, a cachorrinha alcançou fama no Brasil inteiro depois de aparecer em rede nacional no "É de Casa", em abril de 2022, quando encantou ainda mais pessoas com a sua simpatia.