Famosos que quebraram um ou mais dentes no meio de trabalhos: atriz passou até por cirurgia

Estar sempre em evidência — na mídia ou nas redes sociais — faz com que as celebridades tenham uma dose extra de controle, equilíbrio e cuidado no dia a dia. Só que muitas vezes, acidentes acontecem dentro e fora de cena. Prova disso, são essas 9 histórias de famosos que chegaram até a quebrar um ou mais dentes nas gravações das novelas, sets de filmagem ou até mesmo por causa do estresse da profissão.