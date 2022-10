Fabio Assunção comenta sobre os três filhos e nega semelhanças com novo personagem

Fabio Assunção volta para as novelas com a estreia de "Toda as Flores", exclusiva do Globoplay, onde dá vida para Humberto, pai de Rafael (Humberto Carrão), para quem nunca desempenhou um bom papel. Em coletiva para a imprensa da qual o Zappeando participou, o ator negou semelhanças com o personagem e falou sobre os três herdeiros. Confira!