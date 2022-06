Avril Lavigne recria capa de álbum de sucesso 20 anos depois: não mudou quase nada em décadas

O ano é 2022, mas poderia facilmente ser confundido com 2002. Em clima de nostalgia, Avril Lavigne compartilhou um vídeo nas redes sociais recriando a foto de capa do seu primeiro álbum, "Let Go" — lançado 20 anos atrás. Aos 37 anos, a cantora deixou todos boquiabertos ao provar que o tempo não passou para ela. Confira abaixo!

Avril Lavigne recria capa do álbum "Let Go"



Em sua página oficial no TikTok, Avril Lavigne publicou um breve vídeo no qual ela caminha em uma faixa de pedestres nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos. Nas imagens, ela para, cruza os braços e olha fixamente para a câmera — em uma pose idêntica à feita para o seu primeiro trabalho musical, "Let Go" (2002).

"Fui até o local onde fotografei a capa de meu álbum de estreia, 'Let Go', aqui em Nova York", escreveu a cantora na legenda da publicação, empolgando os fãs com a releitura duas décadas após a estreia.



No início de julho, Avril já havia comemorado o aniversário de 20 anos do álbum com uma publicação no Instagram:

"Hoje faz 20 anos desde que lancei meu álbum 'Let Go'. Nunca serei capaz de explicar completamente não apenas o quanto este álbum significou para mim, mas o impacto monumental que ele teve na minha vida. É difícil tentar compreender como, 20 anos depois, as músicas que escrevi aos 17 anos ainda ressoam com as pessoas hoje. É muito louco! Isso me colocou em um caminho e me levou a lugares que, nunca em meus sonhos mais loucos, eu poderia esperar. Sou grata por isso todos os dias", escreveu.