Zezé Motta se despede de Milton Gonçalves com linda homenagem: "Um gênio, brilhante"

Zezé Motta lamentou a morte de Milton Gonçalves, aos 88 anos, que deixa um grande legado para os brasileiros, com mais de 64 anos de carreira, se destacando no teatro, no cinema e também na TV, como um dos artistas mais antigos da Globo. Os dois eram grandes amigos. "Me faltam palavras", desabafou a atriz, no Instagram.