Ari em "Pantanal", Claudio Galvan ouve "câmbio" todos os dias nas ruas: "Virou palavra de ordem"

Interpretado por Claudio Galvan, o Ari de "Pantanal" caiu nas graças do público. O "câmbio" dito nas conversas do personagem com o patrão e amigo Zé Leôncio (Marcos Palmeira) conquistou os espectadores e se tornou uma das marcas registradas da novela das 21h da Globo.

Agora, a vida do ator é outra: ele não somente é reconhecido com mais frequência nas ruas, como também ouve "câmbio" a todo momento. "É muito legal ver que caiu no gosto do público. Não sabia que o Ari seria tão popular quanto se tornou", confessou Claudio em entrevista ao Zappeando — na qual também comentou sobre a participação na produção de Bruno Luperi e sua carreira de dublador, que já tem mais de 30 anos. Confira abaixo!

Claudio Galvan é Ari em "Pantanal"



Claudio Galvan teve liberdade para criar como viveria Ari em "Pantanal". O ator conheceu melhor o piloto de avião a partir do texto de Bruno Luperi e da obra original, escrita por Benedito Ruy Barbosa e que foi ao ar em 1990.

"Já tinha assistido à primeira versão na época, mas não quis reassistir justamente por ser um remake. Houve atualizações feitas pelo Bruno [Luperi] no texto, por isso tudo não é exatamente igual ao que foi feito antes", contou o ator ao Zappeando.

Como seu personagem é bastante próximo do núcleo da fazenda dos Leôncio, Claudio teve algumas conversas com Marcos Palmeira e Dira Paes (a Filó) para entender melhor a relação do Ari com o núcleo.

"Tive papos muito legais com o próprio Marcos e a Dira para fazer essa ligação, que seria mais profunda. Partimos desse ponto, de amizade, mas com muita intimidade, de uma família mesmo", afirmou.



O que ele não imaginava, no entanto, era que o Ari se tornaria um dos grandes sucessos da novela — em especial por conta do “câmbio” nas conversas com Zé Leôncio.

"O ‘'câmbio' virou a palavra de ordem agora! Toda vez que eu saio na rua, as pessoas falam 'câmbio' e brincam comigo. Eu sempre lido com isso com muito bom humor. É muito legal ver que caiu no gosto do público. Não sabia que o Ari seria tão popular quanto se tornou!", disse o ator.



Curiosamente, Claudio ganhou notoriedade em “Pantanal” por uma de suas características mais famosas, mesmo que anonimamente: sua voz. Isso porque, além de ter participado de diversas tramas da Globo nos últimos anos, Galvan tem mais de 30 anos de experiência na dublagem de personagens — alguns deles bastante conhecidos pelo público.

Claudio Galvan é responsável pela voz de personagens famosos



Claudio é um dos profissionais mais reconhecidos do setor de dublagem — estando há mais de 30 anos neste mercado. Ele já emprestou sua voz para famosos personagens como Pato Donald, Ursinho Pooh, Megamente, Tio Félix (de "Encanto"), Capitão (de "Madagascar"), Crush (a tartaruga paz e amor de "Procurando Nemo") e General Shang (de "Mulan"), entre muitos outros.

Sobre este último, o artista confessa que ainda hoje muitas pessoas ainda conectam a sua voz com a do personagem — mesmo que o desenho tenha sido lançado em 1998.

"As pessoas têm memória afetiva forte com essa animação, e todos seguem cantando as músicas. Em qualquer lugar, sempre lembram do Shang, em um desenho que trouxe tantas alegrias para a vida de tantas pessoas, numa história tão linda", afirmou.



Recentemente, Galvan também foi responsável por dublar o Tio Félix, de "Encanto" e uma das vozes por trás do sucesso "Não Falamos do Bruno" — canção que bateu recordes nacionais e internacionais.



E ao falar de personagens marcantes, Claudio não deixa de destacar o querido Pato Donald, que leva com muito carinho em sua carreira. Ele empresta sua voz para o integrante da turma do Mickey desde 1996.

"A voz dele é completamente diferente da voz falada. Não é emitida pelas cordas vocais, é o som do ar passando entre os dentes e a bochecha. Tem que ser articulado na frente da boca, sem ajuda da corda vocal. É diferente para emissão do som. E ainda tem que falar de uma forma que as pessoas entendam", explicou.

No audiovisual, outros personagens marcantes são Mark Sloan (de "Grey's Anatomy"), Hurley (de "Lost") e o doutor Alex Park (de "The Good Doctor").

"Escolher um favorito é muito difícil. Guardo todos com muito carinho, me divirto emprestando minha voz a eles", finalizou.