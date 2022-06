Juntos em "Pantanal", Silvero Pereira e Jesuíta Barbosa já passam de 10 anos de amizade

Já Silvero rodou o Brasil com as peças do coletivo "As Travestidas" e só começou a fazer novela depois que a autora Glória Perez viu a apresentação da peça "BR-Trans" e o convidou para atuar em "A Força do Querer”, em 2017. Depois disso, o ator de 40 anos participou do filme "Bacurau", em 2019.