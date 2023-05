Como vai funcionar a cobrança de acessos extra na Netflix: 11 dúvidas respondidas

Recentemente, a Netflix comunicou seus assinantes de que, a partir de agora, haverá cobrança para quem desejar dividir a conta. Anteriormente, todas as pessoas com as informações de login do titular de uma conta poderiam acessá-la livremente, mas, agora, há uma quantidade limitada de pessoas que podem fazer parte de um perfil como assinantes extra – bem como outras regras.