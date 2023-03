Muita gente não sabe, mas Zeca Pagodinho tem vários netinhos e é um avô muito coruja

Muita gente não sabe, mas Zeca Pagodinho tem quatro netos e mima demais todos eles. Em 2022, por exemplo, comemorando o Dia dos Avós, Zeca publicou no Instagram uma foto ao lado dos netinhos e, na legenda, escreveu: “Nada como comemorar o Dia dos Avós ao lado dos netos! E, este ano, o Zeca Pagodinho é tetra: Noah, Catarina, Miguel e Domênico formam o quarteto mais fofo do mundo do samba! Ô sorte desse vovô!”