Zé Felipe fez música para rebater Evaristo Costa: pegou até Virgínia de surpresa

Depois que Evaristo Costa se envolveu em polêmica com Virgínia, Zé Felipe não deixou barato e fez uma música para respondê-lo que pegou até a esposa de surpresa. O jornalista teria criticado a postura da influenciadora digital com a filha mais velha, Maria Alice, que foi vista pedindo o colo da babá para tomar vacina. "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?".

Zé Felipe responde Evaristo com música sobre Virgínia

O comentário deixou Virgínia bem incomodada e alguns famosos saíram em defesa da influenciadora. Depois de se revoltar, Zé Felipe flagrou a esposa chorando, tentou consolá-la, mas teve que ir ao estúdio.

Ensaiando um show para a festa de aniversário da esposa, Zé Felipe surpreendeu com uma nova composição. O rap é voltado para Evaristo e cheio de indiretas sobre a polêmica com a criação da filha.

"Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer, respeita uma mãe, a minha mulher. Atrás da tela, tu não sabe, irmão, que um comentário escroto fode um coração", começa a música.

"Tu tem 46, mas 20 de profissão, não é mais um menino, devia ter noção. Então, se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia. Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias. E pega a visão, o seu comentário foi de um jornalista amador, um cuzão. Se você pega e não faz, não venha postar pomba branca da paz".

"Poderia estar aqui falando de coisa boa, amanhã é aniversário da minha patroa. Ela é dona da WePink, mulher forte, guerreira. Base da minha vida, minha base perfeita. Então, se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia. Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias. Se você pega e não faz, não venha postar pomba branca da paz".



Confira:

"Juro que eu esperava tudo, menos isso", reagiu Virgínia no Stories do Instagram. "Hoje ele acordou e me viu chorando, me consolou, mas teve que ir para o estúdio ensaiar o show de sábado para a minha festa de aniversário".

"Ai agora ele posta isso... To sem reação, mas muito grata por ter ao lado alguém que me apoia e exalta todos os dias!! Te amo", escreveu, marcando o marido ao reproduzir o hit feito em sua defesa.