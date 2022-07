Xuxa relembra participação de Arthur Aguiar em seu programa e declara torcida ao brother

Na reta final do BBB22, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André competem pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. E entre os diversos famosos que já declaram suas torcidas a um dos três Camarotes está Xuxa Meneghel: a apresentadora usou as redes sociais para lembrar uma participação de Arthur em seu programa, nos anos 2000, e revelou que apoia o ex-Rebelde no reality. Confira abaixo!