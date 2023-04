Atores de Hollywood descobrem por acaso que podem ser irmãos: farão exame de DNA

“Bem, direi apenas que há alguma veracidade nesse pensamento porque conversamos com Ma 'Mac, a mãe legítima de Matthew, e ela nos informou. uma vez... quero dizer, isso é uma loucura”, disparou. "No ano do nascimento [de Matthew], nove meses antes, ela estava em um período sabático de seu relacionamento com o suposto pai dele, Jim", completou o ator.