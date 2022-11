Vitor Belfort faz homenagem para comemorar 15 anos da filha: Vitoria também decidiu ser atleta

"Muitas vezes me senti tentado em fazer coisas erradas, mas sempre tive uma voz interna dentro de mim me dizendo que eu tinha que voltar para a estrada estreita que leva à vida com propósito e não somente a do prazer. Eu quero falar sobre essas 2 coisas com você, pois hoje você está completando 15 anos e se tornando uma jovem mulher", continuou.