Wanessa mudou padrão de vida após divórcio: ex é herdeiro de império no Espírito Santo

Quando se casou com Marcus Buaiz, há 17 anos, ela também não tinha muita preocupação com sua situação financeira. Mas, tudo ficou diferente depois do divórcio. “A mudança veio de um ano pra cá, quando me separei e tive que aprender a tomar conta do meu dinheiro praticamente sozinha, contando apenas com a ajuda do meu irmão, Igor", disse a cantora.