Viúva de Dinho, dos Mamonas, nunca mais se casou desde a morte do artista

Curto, intenso e inesquecível: assim foi o namoro entre Valéria Zoppello e Dinho, líder da banda Mamonas Assassinas. Passados 27 anos do trágico acidente aéreo que tirou a vida de todos os integrantes do grupo, a viúva do cantor ainda mora na região da Serra da Cantareira, em São Paulo, prefere não falar muito sobre o assunto, mas já contou por que não quis se casar e nem ter filhos após a morte do famoso.