Valéria Barcellos relembra dificuldades que viveu: "Câncer foi a coisa menos problemática"

No ar em “Terra e Paixão”, sua grande estreia na televisão, a atriz Valéria Barcellos relembrou recentemente as dificuldades que já viveu. Como uma mulher trans, ela já sofreu preconceito - e, no “Encontro” (Rede Globo), afirmou que isso foi, inclusive, mais intenso que o câncer raro com o qual foi acometida em 2018.