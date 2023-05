Tata Estaniecki relata condição inusitada após parto do filho: influencer tem mama acessória

Usando a ferramenta Stories do Instagram, Tata Estaniecki, que se tornou recentemente mamãe de Caio, fez um relato sobre algo curioso que descobriu no fim da gestação. Segundo ela, tanto na gravidez do segundo filho quanto na da primeira, Beatriz, ela notou algo semelhante a um pelo encravado inflamado na axila - e, ao perguntar sobre isso para a obstetra, teve uma resposta inusitada.