Sítio onde Luiz Fernando vive com a família tem estrutura completa e vista incrível: veja fotos

O ator transformou a casa de campo em um lar permanente para viver com a família. O sítio tem uma vasta área verde, com lago e vista para as montanhas. “Meu irmão era casado com a filha do dono destas terras. (Quando) vim pra cá, isso era um coqueiral. Não tinha água, tinha uma casinha velha. (Foi há) 35 anos atrás”, contou.