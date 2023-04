Simone Gutierrez mudou muito desde o início da carreira: enfrentou críticas ao emagrecer

Mas, ao mesmo tempo em que celebrava seu sucesso pessoal na manutenção de uma dieta mais equilibrada, Simone teve de lidar com críticas por parte do público. "Eu sempre sofri preconceito por conta do meu peso. Eu fiquei famosa quando era gordinha, mas já fui chamada de gordofóbica por ter emagrecido", revelou a atriz em participação no programa “Encontro”, em 2019.