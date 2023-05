Sidney Magal segue internado sem previsão de alta: cantor está bem e mandou recado

Cinco dias após ser internado em um hospital em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o cantor Sidney Magal segue sob cuidados médicos, desta vez no Hcor, na capital. Conforme informado tanto por ele quanto pela unidade de saúde que o atendeu, a causa do mal-estar foi um pico de pressão - e, agora, há atualizações no quadro.