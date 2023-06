Sidney Magal recebe alta e deixa hospital em SP: cantor não apresenta sequela funcional

Internado no Hospital do Coração (HCor), na Zona Sul da capital, desde o dia 26 de maio, Sidney Magal recebeu alta, na manhã desta terça-feira (6), segundo informou o boletim médico divulgado pelo HCor e obtido pela equipe do Zappeando. O cantor estava internado desde o dia 26 de maio após passar mal e ser socorrido em show.