Após internação, Sidney Magal mostra chamego com esposa e encanta: "Louco por essa mulher"

"Magali e Magal na base do beijo e na base do amor. Eu te amo até o infinito, minha eterna namorada. Paixão do meu coração. Colírio dos meus olhos. Ai que loucura, ai que badalação. Há quem diga que o amor é cafona e então eu sou “cafonérrimo” porque eu sou louco por esta mulher. Love youuuuu", finalizou.